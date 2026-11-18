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El accidente sucedió cuando el vehículo en el que viajaba colisionó contra la parte trasera de un tráiler.

Una mujer de 25 años perdió la vida tras un fuerte accidente registrado la noche del pasado martes 17 de noviembre en Suchitepéquez.

La joven, quien fue identificada como Sofía Regil, habría quedado atrapada entre los hierros retorcidos de la cabina del vehículo en el que viajaba, luego que este se estrellara en la parte trasera de un tráiler en el kilómetro 161 de la circunvalación de Mazatenango.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y realizaron labores de rescate para poder trasladarla a un centro asistencial, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, falleció.

Regil creaba contenido para redes sociales, donde dejaba ver momentos de su vida. Incluso en una de sus publicaciones mostró que recientemente había celebrado su cumpleaños.

También se conoció que la joven era originaria de San Andrés, lugar donde era reconocida por la comunidad.

La joven perdió la vida debido a las heridas que sufrió durante el accidente. (Foto: RRSS)

Conductor de tráiler capturado

Información preliminar indica que el conductor responsable del accidente habría escapado del lugar después de la colisión.

Momentos más tarde, fue interceptado por agentes policiales, a unos 300 metros del lugar del percance y debido a que el hombre también presentaba lesiones, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.