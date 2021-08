Soldados estadounidenses matan a dos hombres armados en aeropuerto de Kabul

El caos se apoderó del aeropuerto de Kabul, pues miles de afganos buscan desesperadamente huir del régimen talibán.

Soldados estadounidenses mataron a dos hombres armados en el aeropuerto de Kabul el lunes, luego de que un jefe militar del Pentágono le exigiera a los talibanes no atacar la terminal, a donde miles de personas acudían en masa buscando salir de Afganistán, dijo un funcionario de Defensa.

"En medio de las miles de personas que estaban allí pacíficamente, dos individuos que portaban armas las blandieron amenazadoramente. Ambos fueron abatidos", declaró a la AFP el funcionario bajo condición de anonimato.

Según el funcionario, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, les exigió a los funcionarios talibanes en una reunión cara a cara el domingo en Doha que no atacaran el aeropuerto.

Miles de soldados estadounidenses tomaron control de la seguridad del aeropuerto internacional de Kabul, el principal de Afganistán -en las afueras de la capital- el sábado para permitir la evacuación de funcionarios estadounidenses.

#Kabul Airport peoples trying to climbing on US troops Airplane . pic.twitter.com/ocnDMrXOJS — Zia Karimi (@ZiaKarimi123) August 16, 2021

Mientras tanto, cientos de afganos se concentraron en los alrededores del aeropuerto y salieron a la pista buscando abordar vuelos comerciales fuera del país.

Los videos mostraban a una multitud de personas tratando de impedir el despegue de un avión de carga militar estadounidense, y hubo informes de que varios murieron, aplastados o al caer, después de que la aeronave despegó.