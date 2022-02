Las conmovedoras palabras de una maestra ucraniana en el frente

Solo quiero vivir en nuestro país, y eso es todo", dice una joven maestra que se ha unido voluntariamente al Ejército para pelear en contra de la invasión rusa en Ucrania.

Corresponsales del New York Times están documentando lo que se vive en Ucrania y visitaron los campamentos donde se encuentran los reclutas civiles que van a integrarse a la guerra contra Rusia.

Ahí se encuentra Julia, una maestra y voluntaria ucraniana, quien lloró mientras esperaba que la desplegaran para luchar contra las tropas rusas en Kiev el sábado. "Es horrible", dijo.

La reportera le pregunta: "¿Cómo se siente?", y la joven le dice que solo quiere vivir es su país, eso es todo. "Bueno, lo estás haciendo, eso es muy valiente", le dice la reportera para luego preguntarle si sabe cómo usar un arma.

Julia mueve su cabeza diciendo que no, que muy poco mientras tiene atravesado sobre tu torso un fusil. Explica que les han enseñado desde hace dos días y que es horrible.

Le preguntan si tiene miedo y responde que "por su puesto", mientras su rostro es más elocuente con sus ojos mojados por las lágrimas.