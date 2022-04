Angelina Jolie fue vista en Ucrania en plena guerra (video)

La famosa actriz estadounidense, Angelina Jolie fue vista relajada con ropa holgada mientras hacía una visita discreta para tomar un café en Lviv, una ciudad de Ucrania.

Otros en la cafetería pronto reconocieron a la estrella, quien sonrió y saludó al momento que la filmaban con sus teléfonos y firmaba un autógrafo mientras esperaban su bebida. Parecía estar con un amigo en la cafetería, pero interactuó con fanáticos que estaban emocionados de verla en su país en una visita no anunciada.

Un video de su visita fue compartido en Facebook por Maya Pidhorodetska, quien agregó: “Nada especial. Solo Lviv. Solo fui a tomar un café. Solo Angelina Jolie. Agregó: "Ucrania simplemente es apoyada por todo el mundo".

Angelina Jolie loves to drink coffee in #Lviv. And what are your favorite places for coffee?



The main purpose of her visit is to help Ukraine! Thank you for your support, Ms. Jolie, and to everyone who is with the #Ukrainian people today!



Video source: Maya Pidhoretska pic.twitter.com/mebsa49HGg — Natalia (@NatalieSmal) April 30, 2022

Lviv se encuentra en el oeste de Ucrania, a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, y se ha sufrido bombardeos en las últimas semanas. Angelina no es ajena a visitar zonas de guerra en una misión humanitaria, ya que el enviado especial de la ONU visitó Yemen en marzo.

Allí, la estrella de Hollywood habló con familias desplazadas después de llegar a la ciudad capital de Adén, donde se unió a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para brindar ayuda.