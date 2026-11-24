Lotería Santa Lucía y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala anunciaron su Sorteo Extraordinario No. 418, que se celebrará el domingo 10 de enero de 2027 y distribuirá un total de Q28,356,000 entre premios principales, aproximaciones, premios de tómbola y reintegros.
Los billetes del Sorteo Extraordinario No. 418 están disponibles en los puntos de venta a nivel nacional. El billete entero tiene un precio de Q400 y el Cachito de Q40. Para conocer más detalles o consultar los puntos de venta, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la institución.
Los principales premios son:
- Premio mayor: Q8,000,000
- Segundo Premio: Q2,300,000
- Tercer Premio: Q1,200,000
Lotería Santa Lucía distribuye sus ingresos de la siguiente manera: el 65 % se reserva al pago de premios y reintegros, el 16 % corresponde a comisiones para compradores mayoristas, el 5 % cubre los gastos de funcionamiento de la Lotería y el 14% se destina al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.