¡SOS en el San Juan de Dios!: incremento de casos de Covid-19 agudiza crisis

Trabajadores del Hospital General San Juan de Dios compartieron imágenes crudas de la crisis de los pacientes con Covid-19. Hacen un llamado de alerta: "SOS en el San Juan de Dios". Las imágenes son fuertes.

Con imágenes crudas de la crisis, trabajadores del Hospital General San Juan de Dios revelaron la cruda situación que los pacientes con Covid-19 están atravesando.

Ya no hay espacio y no tienen medicamentos para atenderlos. Incluso, algunos están conectados directamente a los tanques de oxígeno y otros están en camillas prefabricadas y que se sostienen con cajas.

En las últimas 48 horas la situación se ha vuelto más difícil. Adentro del hospital habían cuatro áreas Covid-19, pero tuvieron que habilitar una más con 18 camas, las cuales ya están saturadas.

Debido a la falta de espacio, muchos de los pacientes están fallecidos en las camillas, cubiertos únicamente con sábanas o dentro de bolsas negras.

Pacientes fallecidos durante las últimas 48 horas en el Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Cortesía)

Sin médicos ni espacio

Hay dos médicos para atender a 25 pacientes cada uno y un terapista respiratorio para 35 personas. No tienen medicamentos y el espacio está limitado.

Pese a ello, los trabajadores del Hospital no han dejado de atender a ninguna persona. El problema es que ya no tienen espacio.

Varios pacientes están conectados a los cilindros de oxígeno de manera directa, debido a la falta de espacio. (Foto: Cortesía)

Incluso, se han encontrado con el problema que muchos de los pacientes que llegan por otras enfermedades, se resultan contagiando de coronavirus, pues con la gran cantidad de personas se hace muy difícil que no haya circulación del virus.

Lo peor de todo, es que están empezando a recibir personas que vienen de otros departamentos en situación grave y temen que las cosas se compliquen debido a la falta de vacunación y a la variante Delta, lo que puede generar un incremento en las muertes.

Varias personas han fallecido en las últimas 48 horas debido a la falta de espacio en el HGSD. (Foto: Cortesía)

"Ya no tenemos espacio ni insumos para atender. La única forma de conseguir una cama es que las personas se recuperen o que mueran", manifestó muy preocupado uno de los empleados del hospital.

Los médicos y enfermeras, incluso, han buscado sillones y camillas viejos para colocar a los pacientes.

En los pasillos del hospital se respira muerte y desesperación. (Foto: Cortesía)

"No queremos que estén en el piso, pero hemos tenido que conectar a los pacientes de manera directa a los cilindros de oxígeno, que solo duran dos horas, por lo que hay que estar pendientes del momento en que se acaba el oxígeno. Ahorita ya no hay más cilindros, si viene otra persona que lo requiere, no tenemos dónde ubicarla", dijo con angustia.