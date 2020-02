Suspenden entierro de niña en Jalapa por sospecha de asesinato

Le dijeron que su hija de cuatro años se cayó y murió, pero el padre no cree las versiones de la muerte que le dio su exesposa y el padrastro de la pequeña.

Él sospecha que la pequeña Karle Mazariegos Ardón fue asesinada. “Dicen que la niña murió ahogada en la pila, que en un tonel, luego que en un balde de agua. Me cambiaron la versión como cuatro veces", indicó Osiel Mazariegos.

"Cuando llegué a la vela de mi hija no me dejaron entrar y me echaron. Fue por la abuela que yo pude entrar y logré ver que tenía un golpe en la frente. Llegó hasta el abuelo de mi hija y empezaron todos a sospechar sobre la muerte de Karle”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR:

Impiden entierro

Así que el angustiado padre notificó a las autoridades que sospechaba de la madre de su hija y nueva pareja.

La Policía Nacional Civil (PNC) en Jalapa llegó este martes a la vivienda para impedir el entierro y llevarla al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a practicarle una autopsia que revele si la menor fue asesinada.

Tras realizar el procedimiento, devolvieron el cuerpo de la pequeña a su familia. Este miércoles le dieron el último adiós a karle en un cementerio de Jalapa.

LEE ADEMÁS:

Madre de niña fallecida por bala perdida narra cómo ocurrió todo

"Sin duda alguna, mi buen Dios, tú harás justicia. A nosotros todavía nos sigue quedando oscuro el panorama", manifestó un familiar durante su sepelio.

De momento, los familiares de la menor esperan los resultados de la autopsia para esclarecer si la niña murió por accidente o fue asesinada.

*Con información de Oriente News