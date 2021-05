SpaceX lanza al espacio 52 satélites para una red de internet

El fin de estos satélites en el espacio es suministrar internet de alta velocidad accesible en cada rincón del mundo.

SpaceX lanzó 52 satélites para complementar su red de internet, llamada Starlink, los cuales fueron enviados a través de la nave Falcon 9, que despegó desde el Centro Espacial Kennedy, de la NASA en Florida.

A través de Twitter, la famosa empresa especializada en tecnología, SpaceX, compartió escenas de la transmisión.

En esta misión también se envió un nanosatélite para Tyvak y un pequeño satélite de radar para Capella Space, que servirán como observación astronómica de espectro óptico.

La decimoquinta misión Falcon 9 se llevó a cabo a las 18:56 horas del este estadounidense.

Este viajero reusable hizo su debut en 2020, con el lanzamiento de dos astronautas de la NASA: Bob Behnken y Doug Hurley. Atado dentro de una cápsula Crew Dragon, el dúo despegó una misión de dos meses a la Estación Espacial Internacional, como parte del vuelo de prueba Demo-2.

Así navegan en el espacio los aparatos.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021