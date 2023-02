Así pasó Stephanie Zelaya por la Alfombra Roja en el Festival de Viña del Mar

Stephanie Zelaya desfiló por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar donde representará al país.

La guatemalteca se lució en la "Noche Cero", aclamado evento lleno de glamour y consciencia ambiental, que inaugura oficialmente el Festival de Viña del Mar.

Este fue inspirado en los elementos Aire, Agua y Tierra. La comisión organizadora pidió a los participantes que el vestuario de esta gala fuera acorde con la sustentabilidad bajo dos premisas: cero huella de carbono y evitar el daño al medioambiente.

Para ello Steph usó un vestido del diseñador guatemalteco Guillermo Jop, cuya firma se conoce como "GUiSHEM", inspirado en la Monja Blanca, flor nacional de Guatemala.

Este resaltó la pureza, belleza y diversidad de Guatemala, combinando el blanco con diferentes tonos de verde de la flora del país. La pieza forma parte de las primeras colecciones GUiSHEM. La guatemalteca Ana Isabel Chang estuvo a cargo del styling y complementará la prenda con accesorios que tienen una historia.

Las joyas que usó fueron hechas a partir de metal reciclado que iba a ser desechado y ahora tiene otra oportunidad como obra de arte, algunas incluyen Jade guatemalteco, piedra distintiva de la realeza en la cultura maya, estas fueron elaboradas por ARA, una joyería nacional.

La representante de Guatemala brilló junto a grandes estrellas como Fanny Lú y durante la tarde asistió en una conferencia de prensa donde los participantes internacionales expresaron su sentir al formar parte de este importante show.

"Para mi este es un sueño hecho realidad, yo crecí viendo el Festival desde muy niña y amo mi país, soy fiel creyente de que en Guatemala hay mucho talento, artistas que le ponen ganas, que le ponen garra y que a veces, viniendo de un país tan pequeño, nos cuesta dar a conocer nuestro arte, cuando recibí la noticia me causó un grito, ha sido algo que he anhelado desde niña y haber puesto un pie con en la Quinta Vergara con la bandera representando a mi país y a toda esa gente que tiene sueños que parecen imposibles, me hace sentir muy orgullosa", expresó durante su entrevista.

La guatemalteca a su paso por la Alfombra Roja. (Foto: Stephanie Zelaya oficial)

Zelaya compartió con Fanny Lú. (Foto: Stephanie Zelaya Oficial)

(Foto: Stephanie zelaya oficial)

(Foto: Stephanie Zelaya oficial)

La #guatemalteca Stephanie Zelaya desfila en la alfombra roja de la #NocheCero del #FestivalDeVina2023 pic.twitter.com/lmyeOzeie6 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 18, 2023