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La sequía elevó a 719,759 el número de familias afectadas por pérdidas de cosecha en Guatemala.

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El número de familias afectadas por la pérdida de cosechas debido a la sequía llegó a 719,759, según el dato oficial de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), presentado por el ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), José Antonio López, ante la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso.

La cifra supera las 697,926 familias que la comisión tenía registradas para la segunda semana de octubre, es decir, un incremento de 21,833 hogares.

Demanda de alimentos casi triplicada

El ministro del MAGA explicó que la demanda de asistencia alimentaria aumentó durante 2026 debido a la prolongación de la canícula y las condiciones climáticas.

Según indicó, en años anteriores el ministerio atendía alrededor de 350 mil familias, pero este año la necesidad de alimentos se elevó a casi 1.2 millones de hogares.

Por su parte, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, informó que se han identificado Q816 millones para atender la crisis agroalimentaria. De ese monto, Q716 millones 38 mil 705 fueron asignados a la CONRED y Q100 millones al MAGA para fortalecer las reservas estratégicas.

El ministro de Agricultura indicó que la demanda de asistencia alimentaria pasó de un promedio histórico de 350 mil familias a casi 1.2 millones en 2026. (Foto: Organismo Legislativo)

Además, indicó que Finanzas solicitó a otras instituciones identificar recursos presupuestarios disponibles para destinarlos a esta emergencia.

Sobre las existencias de alimentos, el MAGA reportó que al 24 de noviembre tenía 14 mil 321 raciones disponibles en sus reservas estratégicas.

Asimismo indicó que con los Q100 millones asignados, proyecta adquirir otras 230 mil raciones mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA). También espera recibir 97 mil 500 raciones para atender solicitudes por inseguridad alimentaria.

Sin embargo, se dio a conocer que ya no cuenta con raciones disponibles para cubrir nuevas solicitudes de inseguridad alimentaria durante lo que resta de 2026.

Aunque el PMA comenzaría a entregar los alimentos del nuevo convenio en diciembre, el MAGA señaló que será difícil distribuir las 97 mil 500 raciones antes de finalizar el año y se considera continuar con la programación de entregas en enero de 2027.

Más de un millón de familias con inseguridad alimentaria

Durante la citación, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) informó que ha identificado a 1 millón 177 mil 700 familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, distribuidas en 255 municipios y otros 10 municipios todavía se encuentran en proceso de identificación.

SESAN estimó que alrededor del 95% de las solicitudes correspondientes a 2026 seguían pendientes de atención. Explicó que estos expedientes no pierden vigencia al finalizar el año fiscal y el MAGA continuará atendiendo los requerimientos durante 2027.

El ministro de Agricultura indicó que la demanda de asistencia alimentaria pasó de un promedio histórico de 350 mil familias a casi 1.2 millones en 2026. (Foto: Archivo Soy502)

"Vamos a seguir atendiendo las solicitudes por inseguridad alimentaria 2026 en el 2027", dijo la SESAN.

Fortalecer la producción agrícola

Como parte de las acciones para recuperar la producción de alimentos, el ministro Lopez indicó que el anteproyecto de presupuesto del MAGA contempla la dotación de semillas de maíz y frijol.

Para la producción de hortalizas, la cartera prevé implementar invernaderos con capacidad para generar hasta 100 mil pilones en ciclos de aproximadamente 40 días.

Según explicó, el modelo busca fortalecer la producción local y generar ingresos para las comunidades.

Sobre este proyecto mencionó las experiencias en la región Chortí y Santa Catarina Mita, donde grupos de mujeres administran invernaderos y producen hortalizas tanto para consumo como para comercialización.