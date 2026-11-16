Sucely, la trabajadora municipal que fue hallada sin vida tras estar desaparecida

Sucely Aguirre, trabajadora de una alcaldía auxiliar, fue hallada sin vida y han lamentado su muerte.
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Sucely Arelí Aguirre Quinteros, de 36 años, había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 14 de noviembre y contaba con una alerta Isabel-Claudina.
De acuerdo con la alerta, fue vista por última vez en la 31 avenida "C" de la colonia Madre Dormida, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Familiares, amigos y compañeros la habían estado buscando con apoyo de las autoridades, hasta que en las últimas horas se confirmó que fue hallada sin vida.
De acuerdo con la información recabada, sus restos fueron encontrados envueltos en sábanas en la 10a. avenida y 9a. calle de la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina, durante la madrugada del pasado domingo.
Hasta el momento se desconoce la causa del posible crimen, por lo que las autoridades competentes investigan el móvil del mismo
Lamentan su muerte
La Alcaldía Auxiliar del distrito 1 de la zona 7 ha lamentado el fallecimiento de Sucely Aguirre, "quien desempeñó con cariño, compromiso y dedicación su labor como promotora social, dejando una huella especial en nuestra comunidad".
Asimismo, se han unido a dolor de sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida.