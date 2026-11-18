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Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían experimentar una transformación histórica con la implementación de un nuevo formato que incluiría una Liga de Naciones, similar a las competiciones que organiza la UEFA y la Concacaf.

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La información fue confirmada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol, durante una entrevista con la radio Carve Deportiva, en la que adelantó que la Conmebol hará oficial en las próximas semanas una modificación al sistema de competición de las eliminatorias mundialistas.

Esta iniciativa surge en un contexto particular, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo de 2030 por su condición de anfitriones, por lo que el organismo sudamericano busca una alternativa que permita mantener la competitividad entre las diez selecciones de la región y ofrecer un nuevo atractivo deportivo.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”. Este adelanto de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), generó un impacto en el fútbol sudamericano. https://t.co/X41NXu3pza — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

La propuesta contempla que este torneo sustituya al formato tradicional de las eliminatorias y que, además de los cupos mundialistas, exista una disputa por un título oficial reconocido por FIFA y Conmebol. Para ello, se tendría contemplada la realización de una "Final 4", instancia en la que las mejores selecciones se enfrentarían para definir al campeón.

Uno de los aspectos que todavía está pendiente de confirmación es si el nuevo sistema contará con ascensos y descensos, como sucede en Europa y Centroamérica. La intención es estructurar una competencia que garantice actividad de alto nivel y mantenga la emoción del futbol sudamericano en el camino hacia el Mundial del centenario.

*Con información de agencias