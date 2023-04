Sudán en llamas: ataque a golpistas provoca más de 20 muertes (video)

Los combates aéreos entre el ejército de Sudán y paramilitares alcanzan un saldo de al menos 27 muertos. La vida de refugiados corre peligro.

La capital de Sudán, Jartum, se vio sacudida por varias explosiones y disparos este sábado por la noche, tras una jornada de combates callejeros, ataques aéreos entre paramilitares y el ejército regular que dejaron al menos 27 muertos y más de un centenar de heridos.

"Un conteo inicial de los lamentables hechos del sábado (...) dejó 27 muertos", algunos de ellos en Jartum, precisó el sindicato médico en un comunicado. En las redes sociales se están compartiendo videos de los ataques aéreos. Según se refiere, hay refugiados hacinados en el aeropuerto de dicho país, pero la terminal está siendo atacada y en los videos se puede observar columnas de humo que salen del lugar.

Por la mañana de sábado, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general Mohamed Hamdan Daglo, también conocido como "Hemedti", anunció la toma del aeropuerto internacional y del palacio presidencial, y llamó a la población y a los soldados a levantarse contra el ejército.

Los paramilitares de las FAR "no se detendrán antes de haber tomado el control de todas las bases militares", amenazó Hemedti, en una llamada telefónica a la cadena noticiosa catarí Al-Jazeera.

Frente a él, el ejército regular, encabezado por el general Abdel Fatah al Burhan, dirigente de facto de Sudán desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, anunció que movilizó las fuerzas aéreas contra "el enemigo".

El ejército de Sudán está atacando posiciones de los golpistas en el aeropuerto. Cabe recordar que hay civiles refugiados en la terminal pic.twitter.com/0GshAl0bJS — On The Wings of Aviation (@OnAviation) April 15, 2023

Conflicto

La crisis en dicha nación se generó en 2021, dos años después de la renuncia de Omar Hasán Ahmad al Bashir, quien gobernó Sudán por 3 décadas fuera derrocado en un un episodio llamado Revolución sudanesa ocurrido entre 2018-2019.

El ejército habría provocado un golpe de Estado. La institución armada desmintió que las FAR hubieran tomado el aeropuerto internacional y aseguró que unos paramilitares se "infiltraron e incendiaron aviones civiles, incluyendo uno de Saudi Airlines", un incidente confirmado por Riad. La compañía precisó que uno de sus aviones se vio dañado por tiros en el aeropuerto de Jartum.

Por la noche, en la red emiratí Sky News Arabia, Hemedti reiteró que se vio "forzado" a actuar. "No somos nosotros quienes empezaron", recalcó, e instó a "rendirse" al general Al Burhan.

Por su parte, el ejército publicó en su página de Facebook un "aviso de búsqueda" contra Hemedti. "Este criminal fugado está buscado por la justicia", rezaba el mensaje, acompañado de un fotomontaje.