Sufrió dos veces Covid-19, pero le fue peor con la viruela del mono

El actor y productor estadounidense, Matt Ford, ha tenido Covid-19 dos veces y ahora se enfrenta a la viruela del mono, la cual dice es "mucho peor".

El creativo estadounidense Matt Ford, se ha enfrentado dos veces al Covid-19. Sin embargo, ahora atraviesa un virus que describe como "mucho peor".

Hasta el 17 de junio, Ford tenía conocimiento sobre el aumento de casos de viruela del mono en Estados Unidos, pero nunca se imaginó que llegaría a su entorno tan rápido.

Matt Ford nunca se imaginó que podría tener viruela del mono. (Foto: BuzzFeed)

Y es que ese día, un amigo de Ford se comunicó con él para decirle que fue diagnosticado con la infección, por lo que asumió que probablemente había estado expuesto a la enfermedad mediante el contacto piel con piel.

Más tarde, Ford confirmó lo que había temido: dio positivo a la viruela del mono y lo anunció a través de sus redes sociales para advertir la gravedad de la enfermedad.

"Al principio me quedé en shock. Sabía que la viruela del mono estaba presente en el mundo, pero era la primera vez que oía que alguien cercano la padecía", dijo.

#monkeypoxvirus #monkeypoxoutbreak #monkeypoxvaccine #CDC #WHO #greenscreen #fyp #fypシ ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey @jmatthiasford sry the sound was too appropriate #monkeypox

"Mucho peor que el Covid"

Recientemente, Ford fue entrevistado por varios medios a los que contó que por fin se siente mejor, tras dos semanas con síntomas.

El actor narró que lo primero que notó fueron unas marcas parecidas a un "grano", siendo lesiones de la viruela.

Días más tarde, desarrolló síntomas similares a los de una gripe, pero a medida que estos desaparecían, las lesiones se multiplicaban.

Matt Ford comenzó con un brote de "granos" en el rostro y cuerpo. (Foto: BuzzFeed)

"Lo peor de todo fue el dolor, al punto de recetarme analgésicos narcóticos para poder dormir", dijo. El actor describe el virus como "peor" que el Covid-19.

Ford se encuentra aislado en Los Ángeles y ha decidido utilizar sus redes sociales para crear conciencia en la población, ante el aumento de casos de este virus.