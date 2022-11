Sufrió robo en Qatar y autoridades le pidieron que decidiera el castigo para ellos

Una periodista del medio Todo Noticias TN fue víctima de robo durante un en vivo desde Qatar y contó su incómoda experiencia al realizar la denuncia: las autoridades le pidieron que decidiera qué castigo quería para él o los responsables.

La enviada argentina Dominique Metzger realizaba un directo desde Doha con motivo de la cobertura del Mundial de Qatar 2022 y en ese momento fue asaltada, así que presentó una denuncia ante la policía del Golfo Pérsico sin imaginar lo que le pedirían.

"Todo el mundo te dice: 'es el lugar más seguro', todo es precioso, el clima, no te imaginas, estaba repleto... fue un hurto, no fue nada violento", dijo mientras contaba su historia a sus compañeros en el set, asegurando que una persona se pudo haber acercado y sacado de su bolso la billetera."cuando quiero sacar la billetera para comprar un agua me di cuenta", contó.

"Experiencia Qatarí, me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida, esta es la policía, me mandaron a hacer la denuncia porque aseguran que acá todo está vigilado y que lo van a encontrar, tenía loS documentos, plata, tarjetas, obviamente es lo que más me preocupa, no me importa nada", contó Dominique en TIk Tok.

"Nos acercamos (a un caro de policía), enseguida nos llevan a otro puesto, hablando en inglés y me dicen: 'quédate tranquila que sí va a aparecer', ellos están convencidos, me mandaron a la comisaría" contó.

"Estamos adentro de la estación de policía, como detalle pueden ver que es un sector de mujeres solamente me hicieron pasar a una sala solo para mujeres porque está todo dividido, allá están los hombres, ahora viene una policía", contó, afirmando que esta diferencia cultural la sorprendió.

Las autoridades le hicieron llenar un formulario acompañada de un traductor, en ella le solicitaron qué pena solicitaba para el delincuente.

"¿Qué quIerés que haga la justicia?, porque lo vamos a encontrar, tenemos cámaras por todos lados, de altísima tecnología, los vamos a ubicar con detección de rostros, ¿Qué quieres que haga la justicia? ¿que lo condenen a 5 años de cárcel, que vaya directo, que lo deportemos?".,

"Me preguntó a mi, que yo tomara la decisión, yo pensé que tal vez había entendido mal, '¿qué pena quieres tú que les pongamos?'', les dije, 'yo no puedo decidir, lo único que quiero es que aparezca la billetera, las tarjetas y los documentos y con eso ya me quedo tranquila, no quiero nada' y me diijo. 'pero tú puedes decidir qué hacer' y le dije: 'no me pongas en lugar de la justicia', me shokeó, me pareció muy fuerte" continuó.

