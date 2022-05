De sufrir bullying a millonario, la historia de Elon Musk

Desde que adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares, Elon Musk volvió a llamar la atención a nivel mundial, pero ¿sabías que de niño fue víctima de bullying?

Es considerado como un revolucionario de la industria financiera y hasta cambió la visión de los viajes espaciales, Elon Musk sin duda alguna es un multimillonario controversial y excéntrico, pero no toda su vida ha sido color de rosas.

Musk nació en Sudáfrica, pero tiene tres nacionalidades: sudafricana, estadounidense y canadiense.

Tras la separación de sus progenitores, cuando él tenía 8 años, el multimillonario excéntrico se quedó con su padre para que este no se sintiera solo, pero jamás imaginó que se convertiría en una triste y complicada realidad.

En una entrevista a Rolling Stone en 2017, Musk reveló que tuvo una relación problemática con su padre, e incluso lo calificó como un hombre "malvado" que "siempre tiene un plan malévolo y bien diseñado en marcha".

"Es un ser humano espantoso. Cualquier cosa ilegal en la que puedas pensar, ya la ha hecho" dijo con lágrimas en los ojos.

Además de abusos emocionales y maltrato físico de su padre, Musk, quien padece de Asperger (una especie de autismo) era víctima de bullying en el colegio debido a que sus mejores amigos eran los libros.

El abuso fue tal, que un día terminó en el hospital luego que sus compañeros le propinaran una paliza.

"Lograron que mi mejor amigo me animara a salir de mi escondite para que me pudieran dar una paliza, los niños me buscaban en la escuela para molerme a palos", narró, hasta que un día decidió aprender a pelear y enfrentar al líder de los niños que lo maltrataban y lo golpeó.

A los 17 años se fue a vivir con su madre a Canadá, a quien describe como su salvadora.

Su primera incursión en el mundo empresarial fue cuando creó la empresa Zip2 junto con uno de sus hermanos. En ella ofrecían guías de viaje a periódicos importantes y luego la vendieron en 341 millones de dólares, de los cuales Elon recibió 22 millones.

Tras la creación e incursión en varios negocios, Musk logró un gran éxito, luego de salvar a Tesla de quedar en la banca rota y ahora, después de una gran polémica, logró la compra de Twitter, plataforma que promete revolucionar.