Revista Time sugiere eliminar Facebook con portada de Mark Zuckerberg

La reciente caída global de Facebook, Instagram y WhatsApp ocasionó a su propietario Mark Zuckerberg pérdidas de más de 5,000 millones de dólares. Lo anterior, sumado a la denuncia de una exempleada de la compañía ante el Senado de Estados Unidos por malas prácticas internas, ha generado especulaciones y fuertes críticas para la compañía y el propio Zuckerberg.

La denuncia de la exempleada, Frances Haugen, informó al Senado de Estados Unidos sobre malas prácticas internas, afirmando que oculta información vital al público y al Gobierno.

Pero las cosas parecen no detenerse ahí, en una de las semanas más fatídicas para la compañía.

Hace unos 11 años la revista Time dedicaba su portada a la imagen de un joven Mark Zuckerberg concediéndole el honor de ser presentado como la persona del año.

Sin embargo, más de una década después, la revista se posiciona en el lado contrario. "Facebook no se arreglará solo", escribe en la revista Time Roger McNamee, uno de los primeros inversionistas de Facebook y asesor de Zuckerberg.

"Hace cinco años me embarqué en una misión para ayudar a Facebook a cambiar su cultura, modelo de negocio y algoritmos. Estuve involucrado con la empresa en sus inicios como asesor e inversor. Desde entonces, muchos otros y yo hemos presionado al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y a la directora de operaciones Sheryl Sandberg, para que reformen Facebook. Me comuniqué con ellos en privado. Hablé en público. Escribí para Time en 2019 (...). No pasó nada", resalta.

A lo largo de su extensa exposición (que se puede leer en este enlace) sobre el modo de actuar de Facebook y lo que está en juego da las claves para poder frenar las actuales formas de operar de la compañía.

"A Facebook le gusta traspasar la responsabilidad a otros, incluidos los usuarios, pero no se puede culpar a los usuarios por los daños causados por la plataforma, ni se debe esperar que solucionen esto", asegura.

"Hemos estado perdiendo la batalla desde 2016, pero me gustaría creer que esta semana fue un punto de inflexión. Nosotros tenemos el poder. La pregunta es si tenemos el coraje de usarlo", concluye.

Un claro posicionamiento y una esperanza en que los últimos acontecimientos tengan repercusión y sirvan para cambiar Facebook, si es que es suficiente, plantea Time.