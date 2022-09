La súplica de familiares de la maestra desaparecida en Jutiapa

La familia de la maestra desaparecida en Jutiapa sigue sin tener noticias de su paradero y buscan ayuda desesperadamente.

La hermana de la maestra Rossy Maribel Revolorio Alveño, quien fue reportada desaparecida el 29 de agosto en Jutiapa, ha hecho una súplica para que su familiar pueda ser localizada pronto.

La familiar dijo a Soy502 que están desesperados y piden a los guatemaltecos que continúen compartiendo la alerta Isabel-Claudina para encontrarla, pues han transcurrido 4 días sin tener noticias de ella.

"Pedimos que nos sigan ayudando, no sabemos nada de mi hermana. Por favor, que las personas nos ayuden a compartir la publicación. Queremos encontrarla", manifestó la hermana de la docente.

Según comentó, hasta el momento no han tenido información que logre dar con su paradero, y continúan a la espera de que las autoridades les brinden detalles del caso y si han iniciado la búsqueda.

La última vez que la vieron

La pariente explicó que Rossy salió de su casa ubicada en el Barrio la Unión, Jutiapa, ya que tenía que realizar un trámite personal en la Dirección Departamental de Educación de ese departamento. Sin embargo, ya no retornó a su vivienda.

"Ella salió de la casa, fue a la Departamental de Educación en Jutiapa porque debía realizar un trámite que solo ella podía hacer, porque era personal. Luego ya no supimos nada de ella", manifestó la familiar.

"Le hemos estado llamando, pero el celular suena apagado. No tenemos noticias, nosotros pusimos la denuncia en la PNC y MP desde la mañana del martes 30 de agosto, pero, fue hasta en la tarde de ese día que en redes sociales comenzó circular la alerta oficial. Me imagino que esos trámites son tardados y por eso no salía la alerta", dijo la familiar.

La fuente también indicó que Rossy fue vista por conocidos de la familia en Jutiapa, pues ella llegó al centro para realizar la diligencia laboral.

Características físicas

El reporte oficial de Isabel-Claudian detalla que Rossy Revolorio mide 1.60 metros de estatura, tiene nariz chata, es de tez blanca y complexión mediana. Tiene las cejas semi pobladas, ojos café, cabello largo y rizados (colochos).

En cuanto a su vestimenta, la docente portaba vestido color azul pavo con flores rosas y hojas verdes, y sandalias color beige.