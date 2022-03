Posible regreso de Adela Noriega y Angélica Rivera a las telenovelas

Chantal Andere habló sobre las posibilidades de que sus dos amigas, Adela Noriega y Angélica Rivera, regresen a las telenovelas.

Otras noticias: Verdadero empresario de diamantes demanda al estafador de Tinder por usar su nombre

Andere, Rivera y Noriega trabajaron juntas en Dulce Desafío en 1988 y se hicieron muy buenas amigas, Andere sigue activa en su profesión y las otras dos estrellas se retiraron de los escenarios.

Chantal dijo a los medios mexicanos que le gustaría actuar con ellas, aunque sin dar detalles.

“La verdad no lo sé, me gustaría mucho (actuar con ellas) pero con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años. Con Angie sí, pero no sé, en el momento, si es que decide volver, lo voy a saber yo y lo van a saber todos”, respondió a los medios.

También dijo que el regreso de Rivera no sería próximo.

“(Angélica) es una extraordinaria actriz y en el momento que regrese será bien padre para la gente que la quiere y que la sigue (...) Pronto, pronto, no va a ser”.

En una ocasión Ernesto Laguardia aseguró que Televisa ya está en pláticas con Adela Noriega para volver a llevarla a las pantallas, en un proyecto relacionado con Quinceañera.

“No la veo hace un rato, pero sé que hay acercamientos importantes para que pueda regresar, cosa que me daría muchísimo gusto porque la gente la adora, la espera y le encanta Adela Noriega. Ojalá que se dé”, dijo a De Primera Mano.