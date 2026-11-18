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El hecho se registró durante la mañana de este martes 17 de noviembre en la zona 7 de la ciudad.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja una mujer herida en el Periférico esta mañana

Un hecho armado dejó a una mujer herida en medio del tránsito en el Anillo Periférico y 19 calle de la zona 7 de la ciudad.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que la víctima de este hecho labora como fiscal del Ministerio Público y fue atacada por desconocidos que huyeron tras perpetuar el ataque.

El hecho sucedió en la 31 avenida y Anillo Periférico, de la zona 7 de la ciudad, por lo que Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y estabilizaron a la mujer para luego trasladarla a un centro asistencial.

La PNC también indicó que la fiscal se conducía en su vehículo con dirección a su trabajo cuando fue interceptada por dos hombres que viajaban a bordo de una una motocicleta, quienes habrían intentado despojarla de sus pertenencias y, durante el hecho, le dispararon.

Ante este hecho, las autoridades investigarán las circunstancias en las que sucedieron los hechos para poder esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Un video muestra el momento en que la víctima es atendida tras resultar herida.