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Las autoridades mexicanas compartieron un video del momento en que las fuerzas armadas ingresan a la vivienda en la que se encontraba el narco "Chapo Isidro" durante su captura.

Días después de la captura de Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", líder de la banda narcotraficante de los Beltrán Leyva, ha surgido un video del operativo que se realizó en la vivienda en la que lo sorprendieron las fuerzas armadas, en Guasave, Sinaloa, México.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional compartió el video en que se muestra cuando las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano ingresaron al inmueble y capturaron al "Chapo Isidro".

En las imágenes se observa que Isidro Meza es apresado por las autoridades junto a Germán "N", alias "Serafín", quien es su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial; y José "N", quien es su cuñado y operador financiero del mismo grupo delictivo.

Mira aquí el video:

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, compartió videos inéditos del operativo federal en Guasave, Sinaloa, donde fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", identificado como líder del Cártel de Guasave. https://t.co/lu4iRUZpwO — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

Las autoridades mexicanas informaron el pasado lunes que, en total fueron capturados 16 presuntos delincuentes y otros 16 fallecieron durante el operativo y el caos que se generó tras la captura del líder narco.