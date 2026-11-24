El accidente quedó captado por medio de una cámara de seguridad instalada en cercanías de dónde terminó el vehículo.
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Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre identificado como Luis Renato Utuy Martínez, quien se conducía a excesiva velocidad y terminó colisionando contra un poste de tendido eléctrico en la zona 3 de Quetzaltenango.
El hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 23 de noviembre, en la 19 avenida y 3a. calle.
Posteriormente, surgió un video que captó una cámara de seguridad, donde se observa el momento del impacto.
Tras el choque, el sector se quedó sin energía eléctrica.
En redes sociales también se compartió otro ángulo de los momentos previos a la colisión.
En las imágenes se observó que un semáforo colocado en cercanías del percance se mantenía en rojo. Además se evidenció la velocidad con la que se conducía el ahora fallecido.