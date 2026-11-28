Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un vehículo terminó en un campo de fútbol.
OTRAS NOTICIAS: Conductor fallece tras caer en un campo de fútbol
En redes sociales circula un video que evidenció el momento exacto en el el conductor de un vehículo perdió el control y cayó en un campo de fútbol de la colonia Las Ilusiones en la zona 18.
El accidente fue captado por medio de una cámara de seguridad, donde se observa cuando el vehículo colisiona contra una galera y termina cayendo a la cancha.
El accidente dejó un hombre fallecido y una persona lesionada, la cual fue trasladada por Bomberos Voluntarios a un centro asistencial.
Personas que se encontraban en el lugar indicaron que el hombre podría haber estado bajo efectos del alcohol; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que establezcan las circunstancias en las que sucedió el percance.
Tras confirmar el deceso, se solicitó la presencia de investigadores del Ministerio Público para realizar las acciones de rigor.