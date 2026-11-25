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La pareja habría salido a trabajar cuando sucedió el hecho armado que acabó con sus vidas.

Un hecho armado registrado este miércoles 25 de noviembre en zona 18, acabó con la vida de Emerson Isaías Par Castillo, de 24 años, y Valery Nahomí Salazar Reyes, de 27 años, quien estaba embarazada.

El hecho habría ocurrido en la manzana 29, frente al lote 794 de la colonia Maya, cuando la pareja se encontraba trabajando en la vía pública y fueron atacados por personas desconocidas.

Los socorristas confirmaron que las víctimas ya no contaba con signos vitales. (Foto: CBM)

Información preliminar indica que la pareja trabajaba en enderezado y pintura, cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta los interceptaron y dispararon en múltiples ocasiones.

Bomberos Municipales fueron alertados, pero al llegar a lugar determinaron que ambos habían fallecido.

Las víctimas murieron por heridas de bala en distintas partes del cuerpo. (Foto: CBM)

Responsables huyeron a pie

Las investigaciones en curso apuntan a que la motocicleta en la que se transportaban los atacantes presentó fallas mecánicas, por lo que abandonaron el vehículo y huyeron a pie.

Se presume que habrían escapado por callejones y calles de la colonia Maya. Hasta ahora, las autoridades no confirman capturas sobre este hecho delictivo.

En el lugar se localizaron indicios balísticos que ayudarán a los investigadores a obtener información sobre este caso.