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Investigadores del ministerio Público se encuentran procesando la escena, donde hasta ahora, se han localizado más de 100 indicios balísticos.

OTRAS NOTICIAS: Así se encuentra la escena del crimen tras ataque en discoteca de zona 9

En medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público acerca de un hecho armado registrado en una discoteca de la zona 9, han surgido algunos detalles el crimen.

Tras este hecho, investigadores del Ministerio Público procesan la escena, donde ya se han registrado más de 100 indicios balísticos.

Información preliminar indica que este crimen habría sido perpetuado por personas que se transportaban en dos automóviles diferentes. Las armas utilizadas habrían sido fusiles de alto calibre.



Además, los cuerpos de las víctimas aún no han sido trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ya que los peritos continúan las diligencias de ley.

Investigadores del ministerio Público se encuentran procesando la escena, donde hasta ahora, se localizaron más de 100 indicios balísticos. : Wilder López/Soy502 https://t.co/c3UXiwF99w — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 21, 2026

La captura de dos presuntos responsables

La Policía Nacional Civil (PNC) había dado a conocer sobre la captura de dos personas en la zona 18, quienes presuntamente fueron los responsables de realizar el ataque.

Dichos capturados se transportaban en un vehículo tipo camioneta y al neutralizarlos y realizar la revisión correspondiente, se localizó armamento, una granada y otras evidencias.

Además, se conoció que los presuntos responsables no fueron identificados, sin embargo, autoridades indicaron que se trató de un hombre de 25 años que falleció tras enfrentarse a agentes de la PNC y un menor de aproximadamente 15 años.