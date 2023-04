Surgen más videos del altercado entre el diputado Roberto Calderon y migrantes

El altercado entre el diputado Roberto Calderon y un migrante se registró afuera del consulado de Los Ángeles.

El altercado y una fuerte discusión entre el diputado de Vamos, Roberto Calderon y migrantes en Estados Unidos, quedó grabado en video.

Inicialmente se conocieron partes de los videos que el congresista compartió en donde se observa que discute con un hombre, vendedor ambulante, a quien acusa de vender citas para el consulado de Los Ángeles.

La discusión subió de tono y el diputado le decía al hombre "tóqueme y se va preso", mientras el vendedor le reclamaba que su hermana también vendía citas.

Ahora surgieron más videos de esa discusión y desde otro ángulo.

Otra vendedora ambulante que se encontraba en el lugar grabó el percance y contó que ella empezó a grabar al percatarse que las personas le estaban gritando "corrupto" al congresista.

Pero también muestra otro video en donde el diputado Calderón trata de tapar el teléfono con el que está siendo grabado. La mujer le dice que no la golpee y que si la golpea llamará a la policía.

También surgieron los videos de cuando el vendedor le reclama al diputado que su hermana vende citas y que él también hacia lo mismo, a lo que el congresista responde "antes no habían citas" y también le dice "no me toque shuquero", de manera despectiva.

Por último un hombre pasa en su vehículo e insulta al congresista, a quien dice que lo conoce.

Calderon aseguró que había llegado al consulado a fiscalizar la atención a migrantes.