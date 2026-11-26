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Los empresarios del transporte extraurbano piden a las fuerzas de seguridad intervenir para capturar a los responsables.

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Los empresarios y operadores del transporte extraurbano de pasajeros que cubren la ruta entre Antigua Guatemala y la ciudad de Guatemala anunciaron la suspensión indefinida del servicio a partir de este jueves 26 de noviembre.

La razón del para en el servicio es debido a las extorsiones y amenazas de muerte que han recibido de una estructura criminal.

Por medio de una carta abierta, firmada por varias gremiales de transporte, los empresarios solicitaron al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a la Policía Nacional Civil (PNC) intervenir de manera inmediata para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Los transportistas denunciaron que atraviesan una situación crítica e insostenible, derivada de las constantes amenazas de muerte provenientes de lo que identifican como una nueva estructura criminal que opera en el corredor hacia el departamento de Sacatepéquez.

Transportistas anunciaron la suspensión indefinida del servicio de pasajeros entre Antigua Guatemala y la capital debido a las extorsiones. @soy_502 https://t.co/B2RiYach34 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 26, 2026

Según los empresarios, dicha organización les exige el pago inmediato de Q250,000 como cuota inicial, así como el desembolso de Q15,000 semanales en concepto de extorsión.

Las exigencias económicas están acompañadas de amenazas de muerte contra los pilotos y ayudantes de las unidades de transporte, así como contra los pasajeros que diariamente utilizan el servicio.

Piden despliegue policial

Los transportistas hicieron un llamado al ministro de Gobernación, al viceministro de Seguridad y a la cúpula de la PNC para que desplieguen operativos de inteligencia e investigación criminal que permitan identificar, capturar y desarticular a la estructura responsable de las extorsiones.

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Asimismo, solicitaron establecer un resguardo policial permanente en las paradas de autobuses, terminales de abordaje y a lo largo de toda la ruta entre Antigua Guatemala y la capital.

Los empresarios señalaron que su prioridad es salvaguardar la vida de sus trabajadores y de los ciudadanos, entre ellos estudiantes y trabajadores, que diariamente utilizan las unidades para movilizarse entre ambas ciudades.

"No podemos ni vamos a exponer a la población a una tragedia anunciada ante la falta de garantías mínimas de seguridad en las rutas y terminales de abordaje", señalaron los transportistas.

Las gremiales informaron que la suspensión del servicio de transporte se mantendrá de manera indefinida, hasta que las autoridades de seguridad adopten las medidas necesarias para garantizar que las unidades puedan circular sin que sus trabajadores y pasajeros estén expuestos a ataques.