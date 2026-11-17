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"Talento sin límites" es la exposición que visibiliza la creatividad y el talento de atistas guatemaltecos del programa "Habilitarte 2026" de FUNDABIEM.

La Fundación Pro-Bienestar del Minusválido FUNDABIEM presenta "Talento sin límites", una exposición del programa Habilitarte 2026 que busca visibilizar y potenciar las habilidades artísticas de las personas con discapacidad.

Foto: oficial.

Acerca de "Habilitarte 2026"

Se trata de un programa que toma vida en el Taller Ocupacional de FUNDABIEM, donde los usuarios descubren sus capacidades, desarrollan distintas técnicas y encuentran en el arte una forma de expresión, participación y crecimiento personal. En él participan personas con discapacidad y sin distinción de edad.

El programa impacta semanalmente a más de 50 usuarios que exploran distintas disciplinas y lenguajes artísticos. Cada obra permite mirar primero a la persona creadora, su propuesta y su talento, contribuyendo a derribar barreras y a generar nuevos espacios de participación cultural Conozca a los artistas y sus obras

¿Dónde podrás ver las obras de "Talento sin límites"?

El evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en "El Arte Steak House", ubicado en la 13 calle 7-46, zona 9, con el apoyo de Rotaract Guatemala Norte.

Además de apreciar piezas únicas habrá venta de las obras de arte. El evento es posible gracias al apoyo del club Rotaract Guatemala Norte.

Artistas que participan con sus obras. Foto: Oficial.

Artistas:

Abigail Gálvez, Andrea Toc, Jaime Hernández y Manuel Mencos.

Sus propuestas abarcan foamy moldeable y relieve en masa DAS, crayón y acrílico, pintura acrílica, modelado y tallado manual, reciclaje y técnicas mixtas.

Obras como "Expresión Marina", "Danza ancestral", "Libertad Corporal", "Grandeza", "Ilusiones" y "El Viaje" son algunas de las formas de expresión que conviven en esta iniciativa.

El 100% de lo recaudado será destinado a sus creadores, brindándoles una alternativa de ingresos en un contexto en el que las oportunidades laborales pueden ser limitadas.

La encargada del Taller Ocupacional Clara Luz Oliva, terapeuta ocupacional y psicóloga, ha desempeñado un papel fundamental en este proceso. Su enfoque integral permite a los participantes desarrollar sus habilidades artísticas desde un punto de vista emocional, psicológico y motriz, generando un impacto positivo en sus vidas.