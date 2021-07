Momento en que talibanes ejecutan a 22 soldados afganos que se habían rendido (video)

La Cruz Roja confirmó que se recuperaron los cuerpos de 22 soldados afganos.

Los talibanes, que llevan a cabo una impresionante ofensiva en Afganistán, ejecutaron a varios soldados de las Fuerzas Especiales afganas que se habían rendido y estaban desarmados, en un crimen de guerra que echa a tierra la propaganda del grupo insurgente, que pretende mostrarse como una fuerza legítima para gobernar el país.

Estos asesinatos se llevaron a cabo el 16 de junio en la ciudad de Dawlat Abad, provincia de Faryab, cerca de la frontera de Afganistán con Turkmenistán.

El llamamiento de los talibanes es la misma estrategia que usaron cuando conquistaron el poder en los años 90: rodear las ciudades y obligar a sus habitantes a negociar la rendición.

Desde finales de mayo, los talibanes, aprovechando la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, que finalizará en las próximas semanas, se han apoderado de importantes partes del territorio del país y ya rodean varias capitales de provincia.

Falta de apoyo

Debido a la falta del apoyo aéreo brindado por las tropas estadounidenses, el ejército afgano no tiene cómo ofrecer una resistencia importante ante los insurgentes y solo controla en este momento las grandes ciudades y las carreteras principales.

En las últimas semanas, varios distritos aledaños a Kabul cayeron en manos de los talibanes, lo que aumentan el miedo sobre un posible ataque de la capital y de su aeropuerto, la única vía de salida del país para muchas personas, sobre todo extranjeras.

Los talibanes "garantizan a todos los habitantes que Afganistán será su patria y que nadie se vengará", dijo en un mensaje de voz Zabihullah Mujahid, portavoz de los insurgentes.

Pocas horas después de este mensaje, cuatro civiles perdían la vida en una explosión en el centro de Kabul, según la policía.

Advertencia a Turquía

Por otra parte, los talibanes advirtieron este martes a Turquía contra el mantenimiento de sus tropas en Afganistán una vez que las fuerzas lideradas por Estados Unidos abandonen el país y consideraron que su decisión era "censurable".

"La decisión de las autoridades turcas es desacertada, una violación de nuestra soberanía e integridad territorial y va en contra de nuestros intereses nacionales", dijeron los talibanes en un comunicado, días después de que Turquía prometiera proporcionar tropas para proteger el aeropuerto de Kabul cuando las fuerzas extranjeras dejen el lugar, en agosto.

"Consideramos el mantenimiento de las tropas extranjeras en nuestra patria, independientemente del país o del pretexto, una ocupación y los invasores serán tratados como tales", agregaron.

Los talibanes prometieron que si Turquía "no reconsidera su decisión" el grupo insurgente "resistirá como ha resistido 20 años de ocupación" extranjera.