La tardía reacción del MP por la brutal agresión a una mujer en zona 1

Luego de que tres delincuentes asaltaran y golpearan brutalmente a una mujer en la zona 1 capitalina y el Ministerio Público (MP) deja en libre al único agresor capturado, las reacciones de no se hicieron esperar.

La justificación que dio el MP fue que la víctima manifestó no querer denunciar. Sin embargo, las opiniones de varios internautas en las redes sociales condenaron el actuar el MP al no proceder a la investigación aunque la mujer no quisiera presentar una denuncia, pues hay un video que muestra el momento de la agresión.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas manifestó en su cuenta de Twitter que "ante los recientes hechos de violencia cometidos en contra de mujeres en Guatemala, recomiendo al MP investigar los delitos de acción pública para erradicar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia pronta y cumplida para las víctimas".

No obstante, el MP hasta hoy emitió una reacción respecto a la atención a la víctima diciendo en su red social están investigando todos los delitos de acuerdo a su mandato constitucional.

En el caso en mención se le brindó a la víctima toda la atención necesaria, pues es su obligación legal brindar dicha atención.

Se le tomó denuncia, se le brindó atención médica, se documentó el lugar del hecho, se resguardaron cámaras de seguridad, entre otras diligencias de investigación. Se le brindó atención integral a la víctima con la debida diligencia. — MP de Guatemala (@MPguatemala) July 18, 2021

El brutal ataque

En horas de la mañana del sábado 17 de julio una mujer que se encontraba en la banqueta con un niño fue despojada violentamente de sus pertenencias por tres asaltantes. El hecho ocurrió sobre la 26 calle y 1 avenida de la zona 1.

Agentes de la Policía Nacional Civl lograron capturar a uno de ellos, identificado como Alexander Castellanos Pérez, de 24 años, quien posteriormente fue liberado.