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Los Mets de Nueva York estarían por dar uno de los grandes golpes de la temporada muerta de las Grandes Ligas, al asegurar los servicios de uno de los mejores lanzadores del momento.

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El equipo habría llegado a un acuerdo con el zurdo Tarik Skubal por nueve temporadas y US$450 millones (aproximadamente Q3 mil 440 millones), según informó MLB.com. Sin embargo, la contratación todavía está pendiente del examen físico y el club no la ha hecho oficial.

De concretarse, el contrato se convertirá en el más millonario firmado por un lanzador en la historia de la MLB, superando los US$325 millones que Yoshinobu Yamamoto recibió de los Dodgers de Los Ángeles en diciembre de 2023.

Según varias fuentes, los New York Mets llegaron a un acuerdo con el pitcher zurdo Tarik Skubal por nueve años. https://t.co/DJhzupF006 — MLB Español (@mlbespanol) November 22, 2026

Entre los mejores

Skubal, de 30 años, llega respaldado por una trayectoria sobresaliente. Ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2024 y 2025, convirtiéndose en el duodécimo lanzador en conquistar este reconocimiento en temporadas consecutivas.

En 2024 también consiguió la Triple Corona de pitcheo, luego de liderar su liga con 18 victorias, una efectividad de 2.39 y 228 ponches. Un año después volvió a destacar con 241 abanicados y una efectividad de 2.21.

Tarik Skubal entra al top 5 de los contratos más grandes en la historia de MLB con $450M, el más grande para un lanzador. 1️⃣ Juan Soto $765M 2️⃣ Shohei Ohtani $700M 3️⃣ Vladimir Guerrero Jr. $500M 4️⃣ Tarik Skubal $450M 5️⃣ Mike Trout $426.5M https://t.co/8IkrXALB6S — Erick José Lantigua (@EJLantigua) November 22, 2026

Aunque su última campaña tuvo un contratiempo por una lesión en el codo izquierdo que lo llevó al quirófano en mayo, el zurdo logró regresar a la acción y cerrar el año con buenos números. Durante la temporada también pasó de Detroit a los Dodgers, que lo adquirieron en agosto.

Ahora, los Mets apostarían fuerte por su talento para fortalecer una rotación que necesita recuperar protagonismo y llevar al equipo nuevamente a la pelea por los máximos objetivos de las Grandes Ligas.

*Con información de MLB