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Guatemala pasó de tener cerca del 30% de su población en zonas urbanas a principios de los años 2000 a más del 50% en la actualidad.

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En todo el país, han sido inscritos del 1 de enero al 15 de octubre de este año 294 mil 321 nacimientos; de ellos, 148 mil 723 son hombres y 145 mil 598 son mujeres. Aunque los nacimientos han disminuido en la última década, el predominio por sexo se mantiene, según revela el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Expertos consideran que la cifra de nacimientos de 2026 podría ser inferior a la de 2025, que cerró con 355 mil 946.

"La reducción de la tasa de fecundidad es un fenómeno a nivel mundial y Guatemala está atravesando esa transición demográfica; actualmente se tiene una tasa de 2 hijos por cada mujer en edad fértil. Mientras que, según la Encuesta Materno Infantil de 2024-2025, la tasa era de 5 hijos por cada mujer en edad fértil. Entre los años 2023 y 2024 se registró una disminución de la tasa de nacimientos del 12.67 %", expresó Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).

1.5 por ciento es el crecimiento actual anual de la población en Guatemala. INE

Mientras que, en el período de 2014, se registraron 386 mil 195 nacimientos y en el 2024, se inscribieron 299 mil 256 recién nacidos, en el país se observó una reducción de 86 mil 939 nacimientos, es decir, el 22.5 %.

La experta señala que la disminución de la fecundidad no afecta de igual forma a todos los departamentos del país, pues los cinco departamentos que registran mayor cantidad de nacimientos son Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los departamentos que menos nacimientos registran son El Progreso, Zacapa, Baja Verapaz, Retalhuleu y Sacatepéquez.

Datos de la natalidad en Guatemala de 2022 a 2026. (Infografía: Daniel Lux Sandoval/Colaboración

Algunos factores

"En un contexto de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de mayor recaudación tributaria, menos nacimientos significa que el Estado podría disponer de más recursos por cada niña y niño. Es un momento clave para invertir en salud, educación y protección contra la violencia", destaca la experta.

De acuerdo con Montenegro, entre los factores que han incidido en la baja de fecundidad están el alto costo de la vida, las dificultades para costear la crianza, cambios culturales, los intereses de las mujeres han cambiado debido al acceso a la educación y la migración, entre otros aspectos.

Los departamentos que menos nacimientos registran son son El Progreso, Zacapa, Baja Verapaz, Retalhuleu y Sacatepéquez. (Foto: Archivo/Soy502)

Bono demográfico

De acuerdo con un análisis del Programa Estado de la Nación de Costa Rica, países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala estarán en 2030 en el punto más alto de su denominada ventana de oportunidad demográfica, caracterizada por una menor proporción de población menor de 15 años y una todavía reducida población de 65 años o más.

Esta situación representa una oportunidad para impulsar la producción y el capital humano mediante la generación de empleo digno, formación de capacidades y ampliación de la protección social.

El momento demográfico, sin embargo, es distinto entre los países. República Dominicana alcanzaría el fin del bono alrededor de 2040, Panamá en 2030 y Costa Rica ya superó ese umbral en 2025. En estos países aumenta la importancia de atender el envejecimiento y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el cuido y la protección social.