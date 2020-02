Taxista señalada de secuestro en Villa Nueva se defiende

La mujer, de 31 años, labora como taxista desde hace seis años dentro de Centra Sur. La taxista fue señalada de ser secuestradora, ella desmintió las acusaciones en un video compartido en redes sociales.

El pasado miércoles empezó a circular información falsa sobre Mercedes Mejicanos, a quien señalaban de ser una secuestradora de niños junto a otras personas.

"Me están acusando de que yo, junto a dos hombres, estamos secuestrando niños en Villa Nueva. Eso es un delito muy grave que yo no he cometido", dijo entre lágrimas.

Ella se acercó al Ministerio Público (MP) a denunciar por difamación. Pero las publicaciones de Facebook fueron borradas.

"Fui hoy al Ministerio Público, no puedo hacer nada contra esa difamación porque no hay una persona física a quién perseguir", manifestó Mejicanos.

La taxista continuó diciendo que "es injusto que la gente se escude detrás de una red social, que crean que todo lo que comparte allí es real".

