La tarde de este viernes se registró un sismo con epicentro en el departamento de Escuintla.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 12:31 horas de este viernes 20 de noviembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 4.5.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Escuintla y tuvo una profundidad de 56 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda mantener la calma y hasta el momento no se han reportado daños.