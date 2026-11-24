Un fuerte sismo se registró la mañana de este martes.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 5:51 horas de este martes 24 de noviembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 5.3.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y tuvo una profundidad de 19 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda mantener la calma y hasta el momento no se han reportado daños.