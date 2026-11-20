El epicentro se registró en las costas de Escuintla.
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Un segundo sismo se registró esta noche de jueves 19 de noviembre.
El movimiento telúrico fue sensible a las 21:11 horas, con una magnitud de 4.3.
La profundidad fue de 44.54 kilómetros y el epicentro se reportó en el océano Pacífico, costas de Escuintla.
El primer movimiento sísmico se registró en el territorio guatemalteco a las 18:41 horas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el temblor tuvo una magnitud de 3.8.
El epicentro fue en el océano Pacífico y tuvo una profundidad de 25.84 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda mantener la calma ante un sismo.