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La temporada arrancará con el espectáculo musical "Navidad el Corazón de la Magia".

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, Irtra, te invita a vivir una noche llena de ilusión, música y momentos especiales en su gran apertura de Temporada Navideña, este martes 24 de noviembre en el Parque Mundo Petapa, zona 12, a partir de las 12:00 horas.

El acto de inauguración comenzará con el espectáculo musical "Navidad el Corazón de la Magia", el cual contará con un desfile de personajes, iluminación del parque, bandas, música y un show de luces al cierre.

Un fin de semana lleno de magia

A partir del sábado 28 de noviembre se realizarán varias actividades en la Ceiba, desde coros, cantos y mucho más.

La Ceiba será testigo de varios eventos. (Foto: Irtra)

Además, los sábados 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre; y domingos 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre, habrá desfile de carrozas y show de nieve.

Los personas navideños realizarán un desfile. (Foto: Irtra)

También podrás disfrutar de marimba, shows musicales y el rincón de Santa.

Los fines de semana se llenarán de música y color. (Foto: Irtra)

Asiste con toda tu familia y disfruta de un ambiente navideño lleno de emociones, sorpresas y mucho más.