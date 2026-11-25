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El acto de inauguración comenzó con el espectáculo musical "Navidad el Corazón de la Magia". Además, se tiene programada la iluminación del parque, bandas, música y un show de luces.

OTRAS NOTICIAS: La temporada navideña llega al Parque Mundo Petapa del Irtra

La magia de la Navidad llegó al Irtra Petapa este martes 24 de noviembre, abriendo paso a una diversidad de actividades como desfile de personajes, iluminación del parque, música y un show de luces.

Grandes y pequeños se reunieron para disfrutar, en el horario extendido, de todo lo que el Irtra Petapa tenía preparado para el inicio de esta mágica temporada.

El acto de inauguración comenzó con el espectáculo musical "Navidad el Corazón de la Magia", donde se observaron los icónicos personajes del Irtra junto a bailarines que ambientaron el lugar de alegría y emoción.

El Irtra se viste de los colores de la época. (Foto: Byron García)

La temporada navideña llega al Irtra. (Foto: Orlando Chile/colaborador)

Un espectacular show musical dio inicio a la temporada. (Foto: Orlando Chile/colaborador)

El desfile de carrozas fue parte del acto inaugural. (Foto: Orlando Chile/colaborador)

"Una Noche Mágica de Navidad"

El Irtra contará con horarios extendidos, iluminando el parque en horarios nocturnos a partir de este próximo 28 de noviembre, por lo que los visitantes podrán divertirse en el parque con distintos shows, atracciones y actividades para todos los integrantes de la familia.

Las fechas en las que habrá carrozas navideñas y show de nieve serán los sábados 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre; y domingos 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre.

Asiste con toda tu familia y disfruta de un ambiente navideño lleno de emociones, sorpresas y mucho más.