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Por tercer año consecutivo, EPA junto a reconocidas marcas de pintura se unen para premiar la preferencia de los consumidores con el sorteo de cinco SUV Glory 500 M8 AT nuevos.

Como parte de esta promoción, esta mañana el mensaje "¡Tenemos que hablar!" apareció en distintas pantallas de la Ciudad de Guatemala, acompañando el recorrido de uno de los autos, el cual estará visitando distintos puntos con una gran moña azul y el mismo mensaje en sus ventanas.

La iniciativa busca acercar la emoción del sorteo a las calles y recordarles a los guatemaltecos que las compras de pintura pueden convertirse en la oportunidad de comenzar el 2027 estrenando automóvil, solo en EPA.

(Fotografía cortesía: EPA)

¿Cómo participar?

Por cada Q100 de compra en productos de pintura, los clientes recibirán un cupón para participar.

Para completar su participación, deberá llenar sus datos y depositar los cupones en los vehículos exhibidos en las tiendas.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y el sorteo se realizará el 6 de enero de 2027. Cinco ganadores tendrán la oportunidad de comenzar el año estrenando un SUV Glory 500 M8 AT.

Esta es una promoción válida únicamente para clientes minoristas. No aplica para clientes mayoristas, ventas a empresas ni refacturaciones. Más información y reglamento en epaenlinea.com.