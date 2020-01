Tensión en Petén: asume alcalde y denuncia amenazas de muerte

El alcalde de La Libertad en Petén, Gustavo Diaz, denunció públicamente y durante la toma de posesión, que fue amenazado de muerte por los miembros del concejo municipal saliente en esa comuna.

Diaz explicó que, durante una reunión previa a la toma de posesión, los miembros del concejo municipal saliente lo amenazaron de muerte por lo que tomó la decisión de exponerlo durante el acto público.

No en todos lados fue tranquilo el acto de cambio de alcalde y concejo municipal.



Vean el de La Libertad, Petén: pic.twitter.com/RfBu0t0WJ8 — Victor Bolaños (@vichoguate) January 16, 2020

“Voy a denunciar al Ministerio Público ya que temo por mi vida, por mi familia, ellos creen que son dueños del puesto y del pueblo, le pido a Dios que me cuide, ya que si me pasa algo es culpa de ellos”, afirmó Diaz.

Posteriormente ofreció una conferencia de prensa donde reconoció que cuando dejó el poder hace cuatro años, entregó cuentas claras, pero esta vez cuando recibió de nuevo el mandato no “esta todo en orden”.

“Hoy me entregan una municipalidad en desorden, no sé ni lo que estoy recibiendo”, afirmó Diaz, quien no mencionó desde donde se generaron las amenazas.