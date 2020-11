Tercera viceministra asumirá como Ministra de Gobernación

Claudia Díaz asumirá como ministra de Gobernación ante la salida de Oliverio García Rodas.

Luego de confirmarse la renuncia de Oliverio García Rodas, el presidente Alejandro Giammattei informó que la dirección del Ministerio de Gobernación la asumirá la exviceministra Claudia Díaz.

Este martes 3 de noviembre, Giammattei confirmó la salida de García Rodas luego que el lunes se generara una controversia por la autorización para funcionar en Guatemala de la ONG Planeed Parenthood, la cual fue señalada de promover el aborto por grupos conservadores

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

"Me sorprendió que se hubiera autorizado una ONG que tiene los antecedentes que tiene... cuando se busca el historial encuentra historias de terror. Me comuniqué con líderes religiosos... para decirles que no era una posición del Gobierno y menos del Presidente... en estos temas o se es blanco o se es negro", manifestó el mandatario.

Además indicó que García Rodas se comunicó con él para informarle que "reconocía su error" y presentaba su renuncia "en un acto de responsabilidad... y consideró que se había generado un rechazo muy grande que podía incidir en la gestión de su ministerio".

Posterior a ello el mandatario informó que Claudia Díaz asumirá de manera temporal la titularidad del Ministerio de Gobernación, quien estaba a cargo del Tercer Viceministerio de esa cartera. La decisión se tomó, debido a que, la ahora ministra, es la más antigua en esa institución del Estado.

"Creemos que todo va a continuar igual... vamos a seguir luchando fuertemente contra el crimen organizado y el tráfico de drogas... los cambios se tienen que dar, a veces por decisiones que no se debieron haber tomado", manifestó Giammattei e insistió en que ordenó la derogación del Acuerdo Ministerial 231-2020 que aprobó el funcionamiento de la ONG.

El Presidente informó que Díaz asumirá "por poco días", ya que está evaluando quién podría asumir el cargo que dejó García Rodas.