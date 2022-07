Testigos del crimen contra Luz Raquel Padilla niegan que haya sido un "autoataque"

Luego que la Fiscalía de Jalisco publicara detalles de la muerte de Luz Raquel Padilla y afirmara que ella misma se prendió fuego, testigos afirmaron que el ataque fue perpetuado y que las autoridades "se están burlando".

La información que compartió el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que afirmaría que Luz Raquel realizó un "autoataque" provocó indignación entre sus seres queridos, demás de miembros de la sociedad civil.

El medio mexicano Milenio entrevistó a una vecina de la colonia Arcos de Zapopan donde Luz Raquel Padilla fue quemada.

Tras escuchar una discusión, ella se acercó al lugar y aseguró que la mujer fue atacada. Según describió, un grupo de personas comenzó a insultarla y luego se acercó a ella, le rociaron una sustancia inflamable y le prendieron fuego, además dijo que otras personas se acercaron a ayudarla mientras Luz Raquel gritaba que la estaban quemando, incluso acudieron a la policía pero los agentes no quisieron llegar.

“No sabemos por qué están tergiversando la situación, están cambiando todo, dicen que ella fue la que compró el alcohol, realmente siento que se están burlando de nuestra inteligencia”, comentó la persona que no quiso dar su nombre.

“El día que la quemaron había una patrulla en la esquina pero no la ayudaron. Una vecina pidió ayuda a la policía y dijeron que no habían recibido un reporte”, agregó la mujer.

Otros testigo contó previo a las declaraciones de la fiscalía que escuchó los gritos de Luz Raquel desde su casa y al asomarse notó la presencia de tres hombres y una mujer.

“Le decían: 'tírate al suelo y date vueltas', no podíamos apagarla con nada. (Después) se apagó, el fuego ya no estaban pero Luz quedó muy mal, su piel se caía”.

Luz Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, dijo a Milenio que la Fiscalía nunca se comunicó con ellos y destacó que los avances compartidos por el fiscal no coinciden con el reporte de la necropsia dada a la familia.

“En la necropsia me dijeron que no era alcohol, el alcohol no es inflamable a ese grado de afectar los órganos, eso no lo hace el alcohol”, dijo Luz Aurora.

También aseguró que el cuerpo de Luz Raquel presentaba varios golpes, detalle que no fue compartido por las autoridades en la conferencia.