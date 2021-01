El testimonio de una joven que sufrió acoso en la zona 10

Ana* denunció en redes sociales que un hombre la acosó cuando ella caminaba en la calle rumbo a su lugar de trabajo.

La joven narró que el sujeto estaba dentro de un carro estacionado en la 12 calle y 6 avenida de la zona 10 capitalina.

Cuando la joven pasó cerca, él le habría tomado una fotografía y luego sacó su pene por la ventana del vehículo. La reacción de Ana fue tomar su celular para fotografiar el automóvil del hombre, un Volkswagen Jetta blanco, con placas P423 FYQ. Al ver esto, el sujeto reanudó la marcha y huyó.

"Yo solo estaba caminando, estaba a dos metros del auto, lo que pasó por mi mente en ese momento fue que alguien me iba a agarrar por atrás y me iban a meter en el carro. Cuando el hombre se fue, empecé a caminar y temblaba. Al llegar a mi trabajo, lo único que hice fue llorar. Yo no quiero que le pase a alguien más y menos a una niña", expresa Ana.

Ana cuenta que acudió al Ministerio Público (MP) y no recibió el apoyo que esperaba. Y es que en Guatemala no está tipificado el delito de acoso.

"¿El hombre la tocó?, ¿no la violó?, ¿entonces qué hace aquí?", dice la joven que le cuestionaron cuando intentó poner una denuncia.

Ella indica que le dijeron que debía ir a un Juzgado de Paz, después le pidieron que registrara su denuncia en la plataforma en línea del MP. Así que la joven se fue decepcionada por no recibir ayuda.

Las faltas

Soy502 consultó al área de Comunicación del MP acerca del proceso que debe seguir una persona que sufre una situación de este tipo. Según explican, se trata de una falta contra las buenas costumbres, pues el acoso no está tipificado como delito.

El Código Penal establece en el artículo 489, inciso 7: "Quien, en cualquier forma, ofendiere a mujeres con requerimientos o proposiciones indebidas, incorrectas, irrespetuosas u obscenas o las siguiere o molestare con cualquier propósito indebido". La sanción es de 10 a 50 días de prisión.

En la normativa también se estipulan las exhibiciones obscenas, en el artículo 195: "Quien, en sitio público o abierto o expuesto al público, ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales".

Estas faltas las conocen los Juzgados de Paz, dependiendo de la jurisdicción donde se registra el hecho. Si ocurre en ciudad de Guatemala, el Juzgado de Paz en Torre de Tribunales puede llevar los casos.

*Nota: Ana es un nombre ficticio, se cambió el nombre de la joven para proteger su identidad.

