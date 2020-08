El testimonio de una médica que atendió a Roberto Barreda

El Hospital General San Juan de Dios informó que Roberto Barreda falleció por Covid-19, el 6 de agosto. Él era el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, Cristina Siekavizza.

El medio Prensa Comunitaria compartió este sábado el testimonio de la médica Ericka Gaitán, quien atendió a Barreda en ese centro asistencial.

Este es un extracto de los últimos momentos de Barreda, desde el testimonio de la doctora Gaitán:

"Transcurren los días, incluso un día empeora su patrón respiratorio y le colocan un sistema de ventilación mecánica no invasiva con mascarilla, pero que por no ser muy ajustable a su cara, días después lo cambian a alto flujo, con fijación de cánula binasal, e incluyen otros medicamentos. Pareciera no estar preocupado, ni asustado.

Otro día mejora aparentemente. Y vuelve a la mascarilla con reservorio, observo cómo reacciona al llevarle la comida a su camilla, cómo cruza las piernas para buscar comodidad y poder desayunar, veo como se medio persigna, como tratando de no olvidar las cosas de su niñez, supongo, pero no es con fe, es como por requisito y lo veo comer con tanta ansiedad.

Al hablar con él, pregunto cómo se siente y me dice: 'mucho mejor doctora. Ya recuperé el olfato y el gusto, hoy sentí deliciosa la incaparina, pude degustar y sentirle el sabor a vainilla. Y tengo mucha hambre, si sigo así, me costará de nuevo buscar que ejercicio hacer para no engordar'.

Pasaban los días y nunca progresaba, ni para bien ni para mal. Simplemente se estancó, hasta ayer cuando me acerco y veo que tiene en su semblante ese brillo de alguien que va a partir ya, incluso veo que no abre bien un ojo y le digo, ¿y entonces?, ¿y ahora qué pasa? ¿no durmió bien?

Lo veo muy agitado, le coloco el oxímetro y satura 50%, le busco las manos y veo efectivamente cianosis distal. Literalmente de blanco estaba pasando a azul morado. Inmediatamente busco al residente y llega otra doctora. Al evaluarlo determina que hay que progresarlo a CPAP (un equipo para evitar el colapso de la vía aérea), las mangueras no están, lo colocan en decúbito prono y no vuelvo a verle más la cara.

Solo veo ese mal patrón respiratorio que me dice una vez más que ese paciente iría muy pronto a saldar cuentas con el altísimo, el juez de jueces. Solo se me vino a la mente, que si no fue juzgado ante los ojos del hombre, con el último suspiro llegaría a donde no puede callar, y solo la justicia divina dictará sentencia".

Después de su fallecimiento

El Ministerio Público (MP) solicitará que la persecución penal contra Barreda quede extinta. Pero la persecución penal continuará su curso con el resto de implicados en este caso y se espera que las investigaciones determinen la ubicación del cuerpo de Cristina Siekavizza.

La investigación vincula a la madre de Barreda, Beatriz Ofelia De León, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien fue enviada a juicio por, presuntamente, amenazar a Olga Patrona Say, la empleada doméstica de la familia y quien fue colaboradora eficaz en la investigación.

La familia Barreda De León ha intentado maniobras legales para retrasar el avance del proceso. El juicio se conocería este 2020 en el Tribunal de Mayor Riesgo C. Sin embargo, por la pandemia no pudo realizarse.

*Con información de Prensa Comunitaria

