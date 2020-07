Varias mujeres se han unido en redes sociales para compartir sus experiencias de violencia en el hogar usando el hashtag #JusticiaParaCristina. Este 6 de julio se cumplieron 9 años de la desaparición de Cristina Siekavizza y su esposo, Roberto Barreda, es el principal sospechoso y quien espera juicio por este caso.

Sin embargo, decenas de mujeres señalan que el Caso Siekavizza no es el único sobre violencia intrafamiliar en el país y que muchas de ellas, que sí pueden contar sus historias, son sobrevivientes, mujeres que se armaron de valor para denunciar a sus victimarios.

Los testimonios

"Lo mío fue un año antes de lo de Cristina. Cuando leí la historia, era como leer la mía, hasta el detalle de la empleada que no salió por miedo, pero yo si pude salir corriendo de mi casa y pedir ayuda. Por eso este caso me afecta", compartió una mujer.

Los testimonios de quienes fueron maltratadas por sus parejas o vieron a sus madres ser golpeadas por sus padres muestran la violencia que viven muchas mujeres en Guatemala.

"Rompió la puerta de vidrio con su puño. Me gritó que era una prepago, corrió con un vidrio sobre mí. Mi hijo se puso en medio y me dio tiempo de salir corriendo. Llevaba un año separada de él. Decía que si lo dejaba iba a ser la próxima Siekavizza", narra otra mujer.

Las abrazo a todas y cada una de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar.

Deseo que sanen sus heridas físicas y emocionales.

"Vi como la tomaba del pelo y la arrastraba fuera de la casa. Corrí a traer una escoba para pegarle y exigirle que soltara a mi mamá. Enfurecido me empujó y me dijo que no me metiera. Volví a tomar la escoba. Reaccionó y se fue el que se hace llamar mi papá", contó un joven detallando que los hijos también son víctimas de la violencia.

"Me tumbó en la cama, con una pierna inmovilizó las mías, con una mano sostuvo las mías sobre mi cabeza, con la otra mano me chipoteó. Me dijo: "Ya me tenés harto, un día de estos te voy a matar, vas a hacer que te mate"... No fue la primera vez".

"Íbamos rumbo a mi casa, discutiendo en el auto. Queriéndome bajar, me agarra fuerte la mano, quise soltarme y me levantó la otra mano. Traté de defenderme, me golpeó toda la cara, estuve inconsciente, y solo me dejó tirada en la banqueta afuera de mi casa".

El caso de Cristina Siekaviza ha sido uno de los más mediáticos en el país, principalmente tras la fuga de Roberto Barreda y su posterior captura en México en diciembre de 2013.

Barreda fue enviado a juicio por primera vez en noviembre de 2015, pero en febrero de 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al juez Miguel Ángel Gálvez emitir un nuevo fallo porque la fiscalía modificó la acusación. Su nuevo juicio estaba programado para este 2020.

Otro de los casos de violencia en el hogar que acaparó la atención del país fue el de Bany Zambrano, condenado por asesinar a su esposa Mitzie Sánchez. Zambrano golpeó y estranguló a su pareja en su residencia y luego trasladó el cuerpo en un vehículo para desaparecerlo. El motivo fue el cobro de un seguro de vida.