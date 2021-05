Texas prohíbe los abortos con la "Ley del latido del corazón"

Una vez se escuche el latido del corazón de feto ya no es posible el aborto.

El gobernador de Texas Greg Abbott promulgó la "ley del latido" que prohíbe los abortos en los casos en que ya se escuche el latido del corazón del feto.

“Este proyecto de ley garantiza que la vida de cada niño por nacer con un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto“, publicó el gobernador en sus redes sociales.

No importa si fue producto de una violación o un caso de incesto, la mujer deberá dar a luz a su hijo. Solo se permite un aborto legal si está en peligro la vida de la persona.

El senador Bryan Hughes, uno de los promotores del proyecto de ley, explicó que esta es la legislación pro-vida más poderosa en la historia de Texas y “será un modelo para el país".

Según los especialistas el latido del corazón de un feto puede escucharse a partir de las 6 semanas de embarazo, esto ocurre incluso antes de que una mujer pueda enterarse de que está embarazada.

Tras esta noticia varias organizaciones civiles pronunciaron su descontento.

The heartbeat bill is now LAW in the Lone Star State.



This bill ensures the life of every unborn child with a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.



Thank you @SenBryanHughes, @ShelbySlawson, & #txlege for fighting for the lives of the unborn in Texas. pic.twitter.com/aolhUKM9tv — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021