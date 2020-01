Thelma Aldana anuncia que escribe un libro sobre Guatemala

Thelma Aldana, la exfiscal general del Ministerio Público (MP) y quien intentó llegar a la presidencia con Movimiento Semilla, anunció que está escribiendo un libro.

"Gracias por sus comentarios netcenteros, estoy escribiendo un libro y les dedicaré algunas líneas como la voz que son de la alianza criminal de Guatemala, esa alianza que capturó al Estado", escribió en su cuenta de Twitter.

Desde que manifestó sus intenciones de llegar a la presidencia, (aunque no pudo inscribirse como candidata presidencial) Aldana se ha mantenido activa en sus redes sociales denunciando al "Pacto de Corruptos" y la corrupción en Guatemala.

Luego de que el presidente Alejandro Giammattei recordara que se encontraron cerca de 40 mil plazas en el Gobierno que parecerían "fantasma", la exfiscal pidió que empiece una investigación contra el exmandatario Jimmy Morales.

Según el Censo Nacional de Trabajadores Públicos 2019, no se encontraron en sus puestos de trabajo a 37 mil 944 empleados del Estado y el Presidente indicó que se empezaría acciones para localizarlas y destituirlas si se comprueba que no existen. Aunque, en días posteriores, el Ministerio de Economía señaló que la mayoría de empleados fueron ubicados y faltaban un poco más de 5 mil.

Aldana permanece en Estados Unidos desde marzo del año pasado. Tiene dos órdenes de captura en su contra.

La primera acusación es por haber autorizado una supuesta plaza fantasma y la segunda por un aparente fraude en la compra del edificio de la zona 5 para uso del MP.

“Yo no voy a regresar a Guatemala a que me encarcelen por hechos falsos. Para que al entrar a cualquier lugar de prisión me maten, es decir sería como un suicidio y no lo voy a hacer", manifestó Aldana durante una entrevista.

