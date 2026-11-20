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El Real Madrid confirmó la continuidad del portero belga Thibaut Courtois, quien extendió su contrato con la institución hasta el 30 de junio de 2028.

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Desde su incorporación al equipo español en 2018, después de haber militado en clubes como Genk, Atlético de Madrid y Chelsea, Courtois se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la plantilla. Durante su trayectoria con el cuadro blanco ha disputado 348 encuentros y conquistado un total de 14 trofeos, entre ellos dos UEFA Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres campeonatos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

A través de su comunicado, el club resaltó la importancia del portero en la consecución de estos éxitos, destacando sus intervenciones decisivas y el nivel que ha demostrado bajo los tres palos, cualidades que lo han llevado a ser considerado uno de los mejores guardametas del fútbol mundial. La ampliación de su vínculo contempla una temporada adicional, siguiendo la política contractual que habitualmente aplica el Real Madrid con sus futbolistas de mayor experiencia.

Comunicado Oficial: renovación de @ThibautCourtois. https://t.co/VUpMzG4OtP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 20, 2026

En el ámbito individual, el arquero belga también cuenta con importantes reconocimientos. Entre sus distinciones sobresalen el Guante de Oro obtenido durante el Mundial de Rusia 2018, el premio The Best de la FIFA al mejor portero de ese mismo año, el Trofeo Yashin de 2022 y el Trofeo Zamora de 2014. Asimismo, fue reconocido como el Mejor Jugador de la Final de la Champions League disputada en París en 2022, encuentro en el que el Real Madrid consiguió su decimocuarto título europeo.

Durante esta misma semana, el club también oficializó las renovaciones del mediocampista turco Arda Güler, de 21 años, y del francés Aurélien Tchouaméni, de 26, quienes permanecerán en el equipo hasta el 30 de junio de 2032.

*Con información de agencias