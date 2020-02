Tía de asesinos de Fátima no cobrará recompensa millonaria

Irma Reyes, la mujer que delató a los presuntos asesinos de la niña Fátima en México y cuyo crimen ha consternado al país, no quiere cobrar la recompensa que las autoridades pusieron a disposición a quien diera información del paradero de ambos.

Posterior a que trascendiera el testimonio de la tía de Mario Alberto N, presunto asesino, la mujer aseguró que no pedirá la recompensa que ofreció el gobierno por su sobrino y la cual asciende a 2 millones de pesos mexicanos.

#Video Asesinos de Fátima pidieron ayuda a su tía y ella los entregó a la policía;la pareja vivió cuatro días en el predio donde el padre de Mario se suicidó https://t.co/2B0B5z69rc pic.twitter.com/nj07O79NcY — El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2020

La mujer narró a periodistas que no ha podido dormir luego de enterarse de lo que su sobrino y Gladis Giovana hicieron con la pequeña de 7 años de edad.

“Yo no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite pero no quiero lucrar con la vida de la niña. Lo único es que quiero es que se haga justicia”, afirmó.

"¿Por qué me hiciste esto tía?" le gritaba Mario "N" a Irma Reyes al momento de ser detenido por las autoridades.



Irma me contó su plan para entregar a sus familiares a las autoridades al enterarse que Giovana le llevó a #FátimaCecilia como "regalito" a Mario #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/zQz4OYJZY0 — Azucena Uresti (@azucenau) February 21, 2020

La Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México explicó que aún no tienen claro qué pasará con la recompensa ofrecida, según reveló el Heraldo de México.

Tía de Mario N. asegura que sí fueron ellos quienes asesinaron a #Fátima; le confesaron el crimen y ella los denunció. https://t.co/ennBiowjIF pic.twitter.com/c3k906t6MF — Víctor Martínez (@victormtzlucio) February 20, 2020

Ernestina Godoy, de esa dependencia, aseguró que evaluarán la intervención cercana por parte de la supuesta tía del asesino de Fátima.