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Con la presencia de una figura de talla mundial como Annika Sorenstam, quien se hizo presente en el field de El Pulté Golf, llegó a su final el Women's Amateur Latin America (WALA), el torneo más importante de este deporte a nivel femenino en Latinoamérica, que reunió a las mejores 60 del continente.

Sörenstam es una exjugadora de golf sueca, nacionalizada estadounidense. Fue número 1 mundial en la década de 1990, hasta finales del 2000. Annika ganó 93 torneos de golf a lo largo de su carrera. De ellos, 72 fueron en el LPGA Tour estadounidense, lo que la ubica tercera en la historia.

La presencia de Annika fue el mejor aliciente para que las tres jugadoras guatemaltecas, quienes participaban en el WALA, demostraran su mejor golf. De esta manera, Tiffany Moon, quien durante los cuatro días del torneo se colocó como la mejor chapina, finalizó su participación en el puesto 14 de la general, con un score final de 290, +2 sobre el par.

La colombiana, María José Marín, lució intratable en su juego, y conquistó el bicampeonato del WALA, que se desarrolló en el Pulté Golf. (FOTO: WALA)

Elzbieta Aldana, la única de las tres que contaba con experiencia previa en el WALA (finalizó 11 en el 2024), tuvo dos rondas iniciales sin fortuna, pero enderezó el rumbo en las dos jornadas finales, terminando en el puesto 24, con un marcador de 296, +8 sobre el par. La también nacional, Sara Castrillo, finalizó su participación en el puesto 54, con un score final de 320, +32 sobre el par.

Como se vislumbraba desde la tercera jornada, la colombiana, María José Marín, se convirtió en bicampeona del WALA. La jugadora, no decayó en su nivel de competencia desde que tomó el liderato, y demostrando su mejor golf, se llevó su segunda victoria consecutiva en el torneo, con un score de 268, -20 bajo el par.

Elzbieta Aldana, tuvo un inicio con poca fortuna, pero logró retomar su buen nivel, y terminó el torneo en el puesto 24 de la general. (Foto: WALA)

Colombia hizo el uno y dos, ya que, en la segunda posición se ubicó, la también cafetera, María Isabella Erricheto, quien durante casi todo el torneo se ubicó en tercer lugar, pero este domingo ascendió en la general, finalizando con un marcador de 275, -13 bajo el par. El tercer puesto de la tabla fue para la mexicana, Alexis Lamadrid, quien terminó con un 283, -5 bajo el par.